Parlare con gli elettrodomestici? Si può, con Whastapp

La tecnologia che abbatte gli sprechi e dà nuova vita alle cose. Un esempio? I manuali di istruzioni, quei libricini scritti in caratteri minuscoli, spesso incomprensibili, che durano il tempo di togliere il cellofan dal prodotto prima di finire dimenticati in chissà quale scatolone o, più probabile, nella pattumiera. Eppure l’intelligenza artificiale ha pensato anche a questo, grazie ad aziende lungimiranti e nate con la tecnologia nel dna come Neuraltech, la società proprietaria della soluzione specializzata in IA generativa Userbot.AI amministrata da Gionata Fiorentini, che racconta come proprio con l’intelligenza artificiale stia trasformando la comunicazione tra brand e consumatori per semplificare azioni come la lettura di un manuale (e molte altre) puntando su tecnologie che garantiscono comunicazioni immediate, personalizzate e umane.