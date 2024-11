Gaeta.it - Nuovi sviluppi nella vertenza Jabil: sindacati al tavolo con il Ministero del Lavoro il 11 novembre

Facebook WhatsAppTwitter In un contesto di forte tensione e preoccupazione per il futuro dei lavoratori, itornano a discutere con ildelriguardo alla situazione dello stabilimentodi Marcianise, in provincia di Caserta. L’incontro è programmato per il prossimo 11e rappresenta un’opportunità per approfondire le questioni legate alla possibile chiusura della multinazionale statunitense, che minaccia di lasciare l’Italia entro marzo 2025.La situazione attuale dello stabilimentoa MarcianiseLarelativa all’impiantoa Marcianise ha attirato l’attenzione di vari attori coinvolti, daialle istituzioni. La multinazionale americana, operante nel settore dell’elettronica, ha avvisato la sua intenzione di cessare l’attività in Italia, decisione che ha suscitato reazioni da parte delle rappresentanze sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm, e Failms.