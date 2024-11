Formiche.net - Nato, Ucraina e la nuova fase Ue-Usa. Cosa ha detto Meloni al Consiglio europeo

Un nuovo scenario di pace incon il sostegno determinante dell’Occidente, un’accelerazione ai ragionamenti sulle spese per la difesa, le nuove sfide che attendono l’Ue anche in virtù della vittoria di Donald Trump alle elezioni americane. Questa la traccia indicata sui macro-temi di attualità dal presidente del, Giorgia, in occasione delinformale. Un momento di riflessione dovuta, sia perché si tratta del primo appuntamento fra leader dopo le urne negli Usa, sia perché si sta chiudendo un anno gravido di dossier da risolvere, primi fra tutti le guerre a Kyiv e Gaza, senza dimenticare lagovernance Ue che ha dinanzi a sé l’esigenza di aprire una stagione riformatrice.La prossima paceIl sostegno determinante dell’Occidente sarà chiave per arrivare ad una pace giusta in