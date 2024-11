Gaeta.it - Moby e Toremar: il trasporto marittimo dell’Isola d’Elba sotto esame

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilper l’Isolaè un tema centrale per la comunità locale, conche operano storicamente per collegare l’isola al continente. Da sei decenni, queste due compagnie garantiscono mobilità e lavoro ai residenti, affrontando sfide economiche che non vannovalutate. Recenti dichiarazioni dihanno messo in luce la questione dei costi e delle frequenze dei collegamenti marittimi, stimolando un dibattito sulla continuità territoriale per i cittadini elbani.L’importanza dei collegamenti marittimi per l’IsolaL’Isola, oltre a essere una destinazione turistica molto apprezzata, rappresenta una realtà abitata da molti residenti che necessitano di spostarsi verso il continente per ragioni lavorative, sanitarie o di altro tipo.