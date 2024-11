Thesocialpost.it - Meloni e Schlein, colpi bassi : “Sinistra al caviale”. “Olio di ricino”

Il vertice informale dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio europeo a Budapest si è rivelato un’importante occasione per Giorgiaper fare il punto su vari temi di importanza primaria, ma a occupare le cronache è anche il duro scontro a distanza fra la Premier e la leader del Partito Democratico, Elly, arrivata nella capitale ungherese per partecipare ai colloqui europei, ha affrontato questioni di grande rilevanza, dalle politiche commerciali all’autonomia dell’Unione Europea, ma non ha risparmiato pungenti osservazioni a chi la critica. Da parte sua,ci è andata giù pesante.si è espressa senza remore sul tema dei diritti sindacali. Durante un intervento in diretta radiofonica, la Premier ha ironizzato sulla “al” e ha difeso il governo, che, a suo dire, “difende meglio i diritti sindacali”.