Maurizio Merluzzo torna da febbraio con '...E se facessi un tour?!?'

(Adnkronos) –Due serate sold-out di fila al Teatro Martinitt di Milano hanno segnato un esordio trionfale per ‘.e seuno spettacolo?!?’ e ‘.e se neun altro?!?’, lo spettacolo diche, dopo questo successo, è pronto a portare il suo talento in tutta Italia con ‘.E seun tour?!?’. Lo spettacolo partirà il 21da Cernusco Sul Naviglio con una data zero al Teatro Agorà, per proseguire poi nelle principali città italiane, fino a toccare ben 14 città diverse da Nord a Sud, concludendo il tour il 21 maggio a Pescara, al Teatro CityPlex., voce e volto poliedrico, è amatissimo per le sue interpretazioni nel mondo del doppiaggio, dello spettacolo e sui social, e ora si appresta a incontrare il pubblico con un tour che si preannuncia unico nel suo genere.