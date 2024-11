Lettera43.it - Intesa Sanpaolo, si chiude a Roma il progetto Obiettivo Italia 2024 dedicato alle imprese

La divisione IMI Corporate & investment banking diha sceltoper concludere l’iniziativa, un percorsoall’incontro tra figure chiave della banca con esponenti e top manager del mondo imprenditoriale e pubblico nazionale. Due le finalità principali del, ovvero approfondire tematiche finanziarie di estrema attualità, quali quelle della twin transition (green e digital), del supporto agli investimenti e dell’offerta di servizi innovativi per la gestione dei rischi finanziari e della liquidità, e fornire una risposta concreta ai clienti rispetto ai molteplici fattori esogeni che stanno influenzando l’arena competitiva (quali l’incertezza dei mercati e lo sfidante contesto geopolitico). Le tappe, sei in totale, si sono sviluppate durante tutto l’anno per dare continuità all’iniziativa e al dialogo con la clientela, toccando diverse località epicentro del tessuto economico del Paese, per poi concludersi nella Capitale.