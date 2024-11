Lanazione.it - "In tanti anni mai visto niente così. Verrebbe voglia di chiudere tutto"

"Dal 1958, non sono mai accaduti episodi simili". È un’azienda storica la “Micheli Gesta Srl“, un punto di riferimento per il tessuto imprenditoriale empolese. Una delle più note aziende di confezioni dell’area (fondata da Serafino Micheli, scomparso nel 2007) che dagli’70 ha sede a Sovigliana. È qui che ieri i titolari si sono trovati alle prese, per la prima volta, con la conta dei d. Con il disagio del furto subito, la rabbia e l’amarezza. Ancora difficile una stima precisa. "La merce – conferma Giammarco Micheli, che dirige l’azienda insieme ai fratelli Gianna e Alfredo – è stata recuperata all’interno di un furgone abbandonato in zona Petroio. Ma eventuali dvanno valutati con attenzione, cosa che faremo con le nostre dipendenti nei prossimi giorni. Le premesse, comunque, sono buone".