Dungeons e Dragons – L'onore dei ladri: tutto quello che c'è da sapere sul film

dei: trama, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 8 novembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadeidel 2023 diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, basato sul gioco di ruolo da tavola. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIl bardo Edgin Darvis ha trascorso anni a lavorare come membro degli Arpisti, spie che hanno giurato di combattere la tirannia e le ingiustizie senza chiedere nulla in cambio, fino a quando sua moglie viene uccisa da uno dei Maghi Rossi che aveva affrontato in missione, portandolo a rinnegare il suo giuramento da arpista. Accompagnato dalla barbara Holga Kilgore, Edgin tenta di rifarsi una vita insieme alla donna e a sua figlia Kira dedicandosi al furto, formando una squadra con lo stregone dilettante Simon Aumar e il ladro Forge Fitzwilliam.