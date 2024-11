Quotidiano.net - Draghi: “Con Trump cambieranno i rapporti tra Usa e Ue. Bruxelles non potrà più rinviare carte decisioni”

, 8 novembre 2024 - Conalla Casa Biancatra Usa e Ue, per questononpiùcerte, è in sintesi il pensiero espresso da Marioarrivando al vertice informale di Budapest dell'Unione Europea. Non bisogna disperarsi, "non c'è alcun dubbio che la presidenzafarà grande differenza nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Europa. Non necessariamente tutto in senso negativo, ma certamente noi dovremo prenderne atto", ha avvertito sottolineato l'ex premier. epa11709455 Former Italian prime minister and former European Central Bank (ECB) president Marioarrives for an informal summit of the European Council at the Puskas Arena in Budapest, Hungary, 08 November 2024. The informal meeting takes place following the fifth European Political Community summit.