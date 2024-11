Spettacoloitaliano.it - Dietro le apparenze film Tv8: trama e finale spiegazione

Leggi l'articolo completo su Spettacoloitaliano.it

leTv8leTv8 del 2021 diretto da Seth Jarrett con protagonisti a Meagan Good, Chiké Okonkwo e La’Myia Good. È ispirato alla storia vera di Noela Rukundo , sopravvissuta dopo che suo marito ha pagato dei sicari per ucciderla e lo ha affrontato al suo funerale. La vita di Jade sembra perfetta, maal successo e a una famiglia apparentemente felice si nasconde una drammatica verità. Il thriller riprende il genere di Serenità Apparente.A seguire:ledelTv8lecompletaJade ed Ed sono una coppia sposata che, agli occhi dei loro amici e familiari, sembra avere tutto. Jade lavora in un’azienda di marketing, mentre Ed lavora come chirurgo cardiaco. Tuttavia, in privato, Ed è emotivamente e fisicamente violento nei confronti di Jade.