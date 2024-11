Che intenzioni ho con lei Grande Fratello Javier lo confessa ad Amanda La verità su Mariavittoria

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Nella casa del, un momento di confronto ha catturato l’attenzione dei concorrenti: Helena ha sorpresocon una domanda inaspettata: “Sei ancora innamorato di Shaila?”. Durante un colloquio nel Giardino,ha condiviso le sue riflessioni con, visibilmente colpita dalla domanda. La giovane è curiosa di sapere come si senta l’amico e se la ballerina occupi ancora un posto nei suoi pensieri.ha raccontato che Shaila si era mostrata preoccupata per lui, riferendo un chiarimento che avevano avuto. Helena, a sua volta, ha riportato una voce secondo la qualesarebbe ancora innamorato di Shaila. Il pallavolista ha confermato la presenza di delusione, ma ha sottolineato che sta lentamente svanendo: “Non si smette da un momento all’altro, per questo voglio questo distacco”.