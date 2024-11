Anteprima24.it - Cautano, al via una nuova era: bomber Polvere guida i ‘Falchi’ all’esordio in campionato

Tempo di lettura: 3 minutiDopo un lungo periodo di attesa,torna finalmente a vivere il calcio con il debutto dei “Falchi“ nel girone B deldi Terza Categoria. Un traguardo importante per la comunità che finalmente vede rinascere la passione per il calcio locale, portandolinfa e entusiasmo tra i suoi cittadini.Domenica pomeriggio, alle 14.30, i “Falchi” disputeranno il loro primo incontro ufficiale contro l’Azzurra Paupisi sul campo di Vitulano. Non sarà infatti possibile, almeno per il momento, giocare anel nuovo impianto in erbetta sintetica, ancora in fase di ultimazione a causa di problemi burocratici e amministrativi. Tuttavia, l’amministrazione comunale e la società rossoblu stanno lavorando per risolvere ogni ostacolo e poter presto avere a disposizione il nuovo terreno di gioco e regalare a squadra e tifosi un luogo dove sentirsi davvero “in casa”.