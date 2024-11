Sport.quotidiano.net - Capitan Ferguson, partita doppia. Un posto da titolare e il contratto

A Roma pare destinato a partire di rincorsa, come già con il Lecce e in Champions, contro il Monaco: d’altronde è in gruppo da un paio di settimane dopo sei mesi di stop. Nel mirino c’è soprattutto la sosta: per mettere benzina e intensità nei muscoli, per aumentare il minutaggio e potersi candidare al ritorno da protagonista, a partire dal match con la Lazio alla ripresa. Che mentalmente sia pronto e ne abbia una voglia matta di riprendersi un ruolo centrale lo ha dimostrato contro i salentini, subentrando e impostando l’azione del gol: Lewis, dando dimostrazione immediata di quanto sia mancato, a livello tecnico e morale, al gruppo. A maggior ragione con le assenze di El Azzouzi e Aebischer e con la necessità di trovare chi possa dare respiro a Moro e Freuler in mediana, Italiano lo aspetta: centrocampista box to box, con vocazione per il gol, in Scozia all’Aberdeen è soprattutto da interno che ha giocato, anche se nel Bologna di Thiago è esploso da trequartista e interno, ma nel 4-1-4-1, con un mediano a coprirne gli inserimenti.