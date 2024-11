Abruzzo24ore.tv - Campetto sgomberato, pioggia di provvedimenti: la questura interviene per fermare l’escalation

Teramo - Adozione di 13 misure amministrative contro esponenti anarchici accusati di azioni antisociali e minacce alle autorità locali. Ladi Teramo ha emesso 13amministrativi in seguito alle proteste per lo sgombero delCastorani a Giulianova, avvenuto circa un mese e mezzo fa. Tra le misure adottate figurano cinque fogli di via obbligatori, con durata variabile da uno a tre anni, e sette avvisi orali. Secondo la nota ufficiale della, i destinatari sono esponenti dell'area anarchica già noti per precedenti episodi di imbrattamento, danneggiamenti e minacce contro membri dell'amministrazione comunale, compreso il sindaco. Le azioni incriminate includono un atto di protesta improvvisato di fronte al municipio di Giulianova, durante il quale i manifestanti avevano imbrattato il portone d'ingresso dell'edificio pubblico.