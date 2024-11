Blinken discute con Barrot di M.O. e Ucraina

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Milano, 8 nov. (askanews) – Il Segretario di Stato Usa Antonyha parlato con il Ministro francese per l’Europa e gli Affari esteri Jean-Noel. Lo ha detto il portavoce del Diparimento di Stato Matthew Miller. Il Segretario e il Ministro degli esteri hanno discusso dell’importanza di una risoluzione diplomatica del conflitto in Libano che consenta ai civili su entrambi i lati della Linea Blu di tornare a casa sani e salvi. I due hanno discusso della necessità di porre fine alla guerra a Gaza, restituire tutti gli ostaggi e aumentare l’assistenza umanitaria. Infine, hanno sottolineato una determinazione comune a sostenere l’assistenza all’e a sostenere gli sforzi ucraini per difendere la propria libertà e ottenere la vittoria. L'articolocondi M.