Amadeus | Tifo Inter ma non nego una passione per Napoli

Il noto conduttore si racconta tra il suonerazzurro e il legame speciale con la città partenopeaapre il suo cuore a “Il Mattino” alla vigilia del big match tra. Il celebre conduttore, notoso nerazzurro, racconta un legame speciale con la città partenopea che va oltre il calcio.su“Sono in tensione per la partita e daista spero che vinca l’“, confessa. “A casa è una sfida particolare: ci sono i suoceri napoletani e il fratello di mia moglie Giovanna, grandeso del. Dall’altra parte io e nostro figlio Josè,isti”. E Giovanna? “Ha il cuore sempre napoletano, spera nel pareggio”.Sul ritorno di Antonio Conte da avversario: “Nel calcio sono tutti professionisti. È stato importante per l’ma ora allena il