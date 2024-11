X Factor 2024 stasera puntata a tema dance | il terzo Live Show è tutto da ballare

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Prosegue il viaggio nella musica per i talenti di Xc’è ilappuntamento nell’XArena con i, dopo le prime eliminazioni. Si fa sempre più serrata gara tra i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi con le rispettive squadre, e come sempre in conduzione ci sarà Giorgia a dettare i tempi dello. Questa terza serata delloSky Original prodotto da Fremantle sarà tutta da: lasarà a, e per l’occasione i giudici con le loro assegnazioni trasformeranno il palco di #XFin un vero e propriofloor per due manche di cover di brani ritmati e ballabilissimi. Alla fine dei due ‘round’ tornerà, spietata come sempre, la gara e quindi arriveranno al ballottaggio i due artisti meno votati, i quali si sfideranno poi nel corso dello ‘scontro finale’ il cui esito spetterà ai giudici al tavolo.