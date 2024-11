Ilgiorno.it - Urbanistica a Milano, sequestrata l’area di Scalo House con residenza universitaria: 14 indagati

, 7 novembre 2024 – Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di, in una delle molte inchieste sulla gestionein città, sta sequestrando un'altra area urbana, all'angolo tra via Valtellina e via Lepontina, ossia il progetto "", dove è stata realizzata unae sono in corso di realizzazione due nuovi edifici. Il progetto in corso di realizzazione presenta, secondo chi indaga, ''violazioni della normativa, con conseguente quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione e un illecito aumento delle superfici e cubature realizzabili''. Personale della Guardia di finanza sta procedendo inoltre a perquisizioni personali e locali nei confronti di alcuni funzionari e dirigenti comunali e componenti della Commissione per il paesaggioper falso ideologico in atto pubblico e false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.