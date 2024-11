Justcalcio.com - TS – perché non gioca da 10

2024-11-07 20:19:29 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport:Yildiz, lotta e sacrificio JuveUn lavoro che emerge con grande evidenza anche in Serie A, basti pensare che con 15 palloni recuperati è il secondo staccante del campionato, dopo Strefezza, in questa speciale classifica nella quale lo precedono solo difensori e centrocampisti di rottura. E in Champions è la stessa cosaanche in Europa, Yildiz si segnala per il gran lavoro in copertura e nell’appoggio alla fase difensiva. Contro il Lilla, infatti, ha vinto 9 duelli su 13 e ha recuperato 7 palloni, una percentuale più da mediano che da attaccante. Numeri di grande sostanza, i suoi, in 81’: 55 tocchi, il 72% di precisione nei passaggi, 4 cross e 3 dribbling riusciti su altrettanti provati. Ma, appunto, Yildiz è stato prezioso in copertura e “ri- aggressione”: 9 contrasti vinti su 14 e una gran mano a Cabal che, altrimenti, avrebbe sofferto più di quanto già gli è capitato al cospetto di Zhegrova.