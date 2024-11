Quotidiano.net - Trump presidente Usa, la Cina apre al dialogo: “Gestire le divergenze”. Oggi Biden parlerà alla nazione

Roma, 7 novembre 2024 - La vittoria diè destinata a cambiare gli assetti degli equilibri internazionali. I leader del mondo stanno mandando messaggi di congratulazioni al nuovoUsa. Riflettori puntati sui nuovi rapporti Usa-, Xi Jinping ha chiesto a Washington e Pechino di"in modo adeguato le". Intanto le Borse cinesi aprono in rialzo ma temono la guerra commerciale sino-americana. È atteso per le 17 (ora italiana) il discorsodi Joedal Rose Garden della Casa Bianca: sarà l'occasione per commentare il voto e affrontare il tema della transizione. A poche ore dal discorso della sconfitta di Kamala Harris, anche gli Obama ‘ammettono’ la sconfitta: “Democrazia significa accettare il trasferimento pacifico del potere". Ultime notizie in diretta epa11704618 Republican presidential candidate Donald J.