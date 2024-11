Ilnapolista.it - The Athletic celebra il ritorno del cappellino dei portieri: “Che bello quando se ne fregavano dello stile”

I cappellini. Ve lo ricordatemettevano ilcon la visiera per proteggersi dal sole? Theha scritto un lungo pezzo suldi questo pezzo d’abbigliamento ormai vintage. Lo sta usando Vicario in Premier League, per esempio.C’è stato un tempo – scrive The– in cui il portiere con un berretto o magari pantaloni da jogging, metteva la comodità davanti alla moda, più vestito per lavare l’auto o portare a spasso il cane la domenica mattina che per giocare nella massima serie nazionale di calcio del mondo.“Mentre negli anni ’90 e nei primi anni 2000 era comune vedere un portiere con un berretto (mi viene in mente Oliver Kahn per la Germania e il Bayern Monaco), ora è una visione più insolita”. Perchè? “Le regole dell’International Football Association Board (IFAB) per la stagione 2024-25 stabiliscono che i cappellini per isono consentiti, così come gli “occhiali sportivi” e i pantaloni della tuta”.