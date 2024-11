Telefonata Leyen-Trump | Stabilità

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

22.06 "Eccellentecon Donaldoggi per congratularmi con lui per la sua vittoria elettorale. Siamo ansiosi di rafforzare i legami tra Ue ed Usa e di lavorare insieme per affrontare le sfide geopolitiche". E' quanto ha scritto in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der; specificando ulteriormente: "Abbiamo discusso di difesa ed Ucraina, commercio ed energia. Insieme, possiamo promuovere la prosperità e lasu entrambe le sponde dell' Atlantico".