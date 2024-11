Gaeta.it - Tavolo di confronto per il casello autostradale di Tagliacozzo: si punta a risolvere il problema

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante novità in arrivo per ildi, situato nel comune di Carsoli. Undiè stato avviato per affrontare letiche legate all’unico ingresso e uscita dedicati al collegamento con Roma. Questo provvedimento nasce da una risoluzione proposta dal consigliere regionale Carla Mannetti della Lega, approvata all’unanimità dalla Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture“. L’obiettivo è quello di sviluppare un dialogo costruttivo con le istituzioni e gli enti coinvolti, al fine di migliorare la situazione dell’infrastruttura.tica deldiIldiha destato preoccupazioni perché, sebbene progettato per consentire uscite in entrambe le direzioni, di fatto opera come un’uscita unidirezionale.