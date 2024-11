Roma Juric | Hummels fuori per scelta tecnica non è una bocciatura

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Sappiamo che dobbiamo gestire bene Dybala, Dovbyk ha passato dei brutti giorni con l’influenza e ha fatto un grande sforzo a Verona. Oggi dobbiamo vincere la partita, questa è la mentalità. Abbiamo bisogno di positività, ci siamo concentrati su questo, di mettere il massimo e cercare di vincere“. Così Ivan, tecnico della, a Sky Sport prima della sfida contro i belgi dell’Union Saint-Gilloise, match valido per il girone unico di Europa League. Nella formazione titolare assente, all’ennesima esclusione stagionale: “È una. Penso sempre di mettere in campo la squadra che ha più possibilità di vincere e questa sera mi sento di fare così. Se è unadefinitiva? No, è unaper questa sera“.: “per, non è una” SportFace.