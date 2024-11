Gaeta.it - Ritorno trionfale de La Corrida: ascolti e dati Auditel del 6 novembre 2024

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La serata del 6ha visto ildi uno dei programmi più amati della televisione italiana, La, ora condotto da Amadeus. Questo storico format, creato da Corrado e reinterpretato nel corso degli anni da vari volti noti, ha debuttato nella sua nuova versione sul canale NOVE. Nonostante i nuovi scenari e cambiamenti, glisono stati fonte di grande attenzione e dibattito tra i fan e gli esperti di TV.Ilde Lasul NOVELaha fatto il suo gransul piccolo schermo, attirando l’attenzione dei telespettatori affezionati. Ormai da decenni, il programma è un appuntamento fisso per gli italiani, pronto a regalare momenti di divertimento con i “dilettanti allo sbaraglio”. Amadeus, che in passato ha guadagnato notevoli successi in Rai, ha portato una nuova energia alla conduzione.