Puntomagazine.it - Quattro arresti per l’omicidio di Angelo Vassallo, coinvolto anche un carabiniere

Proseguono le indagini da parte dei Carabinieri per fare luce sulla vicenda che lega la famigliada anniSonole persone arrestate perdel sindaco di Pollica,, ucciso il 5 settembre 2010. Gli arrestati sono l’ufficiale dei carabinieri Fabio Cagnazzo, il figlio del boss e collaboratore di giustizia Romolo Ridosso del clan Loreto-Ridosso di Scafati, l’imprenditore Giuseppe Cipriano e l’ex brigadiere dell’Arma Lazzaro Cioffi. Glisono stati eseguiti dal Raggruppamento Operativo Speciale dei carabinieri di Roma, che ha dato esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare in carcere.Il coinvolgimento di Cagnazzo e il contesto delFabio Cagnazzo, colonnello dei carabinieri, è stato per anni a capo della compagnia di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, dove ha diretto indagini contro i clan di camorra più potenti.