Anteprima24.it - Porto di Salerno, in programma la finale di Coppa Italia di Pesca con “Canna da Riva 2024”

Tempo di lettura: 2 minutiIl 9 e 10 novembre, ildiospiterà ladidisportiva, nella specialitàda. Lungo la banchina della stazione marittima, gioiello architettonico progettato dall’architetto Zaha Hadid, sabato e domenica mattina, i più forti agonisti dellada, provenienti da tutta l’, si sfideranno per aggiudicarsi l’ambito titolo. Lacondaè la disciplina più antica della FederazionenaSportiva e Attività Subaquee (FIPSAS) praticata in mare, viene effettuata da banchine portuali, scogliere naturali o artificiali. Laavviene con una sola, o con mulinello, con galleggiante oppure prettamente a fondo. I pesci catturati vengono riposti in una nassa immersa in acqua ed al termine della gara, dopo essere stati pesati per la determinazione del punteggio, vengono rilasciati in acqua ancora vivi.