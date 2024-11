Liberoquotidiano.it - Piano Mattei a Ecomondo, al centro filiera biocarburanti e formazione in rinnovabili

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Rimini, 7 nov. - (Adnkronos) - Formare nuovi professionisti dellee delle infrastrutture elettriche nel continente africano e sostenere ladeiin Kenya: sono questi i due obiettivi di altrettanti progetti supportati dalper l'Africa. Dei loro sviluppi si è parlato nella terza giornata di, in occasione dell'edizione 2024 dell'Africa Green Growth Forum, organizzato dae dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con la struttura di missione della Presidenza del Consiglio per il. L'appuntamento ha portato alla luce anche nuove opportunità di cooperazione nei settori dell'economia circolare che possano coinvolgere l'Italia con il continente africano. Ilsta sostenendo la costituzione in Marocco di undi eccellenza per lanel settore dellee dell'efficienza energetica, rivolto a tutto il continente africano.