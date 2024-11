Cityrumors.it - Perugia, operaio accoltellato e lasciato morire di fianco alla sua auto. Si cerca l’assassino: forse era in auto con lui

L’hanno trovato in un lago di sangue disuaed è poi morto in ospedale. Sul corpo del 56enne almeno 13 coltellate: l’indagineNella città di Foligno, in provincia di, un muratore di 56 anni all’alba di questa mattina è stato trovato in fin di vita disua, parcheggiata nella zona artigianale della Paciana. Sul suo corpo almeno 13 coltellate secondo le prime analisi, effettuate dopo il decesso sopraggiunto in ospedale. L’indagine è in corso.disua: muore in ospedale. Si(cityrumors.it / ansafoto)A trovare l’uomo è stato un passante che, intorno alle 7 di questa mattina, l’ha individuato in fin di vita e ha subito chiamato i soccorsi. Nonostante la tempestività, però, i medici non sono riusciti a salvarlo a causa delle ferite troppo profonde e al momento il suo corpo è a disposizione dellerità per capire cosa sia successo.