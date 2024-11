Ilgiorno.it - Passeggeri furenti: fasce di garanzia non rispettate

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Centinaia di studenti e lavoratori che viaggiano sulla linea Lecco – Como l’altro pomeriggio e l’altra sera sono rimasti a piedi, perché non sono state rispettare ledidurante lo sciopero indetto nella giornata di lunedì. Lo denunciano dal Comitato dei pendolari della Lecco Como. "La nostra solidarietà al capotreno aggredito, la sicurezza è un diritto fondamentale, e ci uniamo alla richiesta di azioni concrete per garantire la protezione di lavoratori e viaggiatori – spiegano -. Ma è inaccettabile che non siano stateledisulla linea Como - Lecco. Tutti i treni che dovevano circolare dopo lo sciopero sono stati soppressi, a parte uno, l’ultimo da Como a Lecco, che non ferma nemmeno in tutte le stazioni". Inutile cercare informazioni sui monitor: le indicazioni non erano aggiornate e non rispecchiavano la situazione effettiva.