Mistermovie.it - Mister Movie | Il creatore di Squid spiega perché la terza stagione porrà fine alla serie Netflix

Leggi l'articolo completo su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La secondadiGame è senza dubbio uno degli eventi più attesi dell’anno per i fan di, ma è ormai confermato che non sarà il capitolo finale di questo fenomeno globale. Secondo il suo, Hwang Dong-hyuk, lacontinuerà per un’ultima, destinata a chiudere in modo definitivo il ciclo narrativo.Game Terminerà con la?In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Hwang Dong-hyuk hato la sua decisione di concludereGame dopo tre stagioni. Durante il processo di scrittura per la seconda, Hwang ha sentito che la storia stava spontaneamente evolvendosi verso un epilogo nella. A suo avviso, la trama principale avrebbe trovato una conclusione naturale, senza bisogno di ulteriori episodi.