Mantova-Cremonese | le probabili formazioni

Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I padroni di casa hanno un bisogno assoluto di vincere, ma i grigiorossi vogliono rimanere agganciati alle zone alte della classifica.si giocherà sabato 9 novembre 2024 alle ore 17.15 presso lo stadio Martelli.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREReduci da un mese e mezzo senza vittorie, per i lombardi non sono più ammessi passi falsi per allontanarsi da una zona retrocessione che è dietro l’angolo. La squadra di Possanzini ha ottenuto soltanto un punto nelle ultime quattro, seppure gli avversari siano stati di rango superiore come Sampdoria, Palermo e Sassuolo.La sconfitta casalinga contro la capolista Pisa è stata difficile da digerire per i grigiorossi le cui ambizioni restano sempre quelle di promozione diretta.