Quotidiano.net - L’sms di Giorgia Meloni: “Sto male, ma non ho diritti sindacali e quindi lavoro”

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 7 novembre 2024 – “Stoma non avendo particolaricontinuo a lavorare”. E’ il testo delinviato daal deputato di Fratelli d’Italia, Marco Osnato e letto in diretta su Rai Radio 1 nel corso della trasmissione “Un giorno da pecora”. La presidente del Consiglio, accolta dal il premier ungherese Viktor Orban, al Vertice della Comunità Politica Europea (CPE), Budapest, 7 novembre 2024. // An image provided by Italian Government shows Italian prime Minister(L) welcomed by Hungary's Prime Minister Viktor Orban (R) during the 5th summit of the European Political Community (EPC) in Puskas Arena in Budapest, Hungary, 07 November 2024. ANSA/ FILIPPO ATTILI /UFFICIO STAMPA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++ Un messaggio che qualcuno ha voluto interpretare polemicamente alla luce delle ultime (e non solo ultime) frizioni del governo con i sindacati, in particolare Cgil e Uil, che proprio negli scorsi giorni hanno proclamato uno sciopero generale contro la Manovra per il 29 di novembre.