Gaeta.it - L’importanza dell’endoscopia operativa nella diagnosi e trattamento dei tumori dell’apparato digerente

L'endoscopiagioca un ruolo crucialeprecoce e neldeiall'interno. Questa tecnica mininvasiva, sviluppata nel corso degli anni, si è affermata come il metodo di scelta per la gestione efficace di neoplasie risolvibili. Durante un'importante conferenza tenutasi a Padova, Giuseppe Galloro, esperto in endoscopia digestiva, ha evidenziato come questa metodica continui a evolversi, integrando innovazioni tecnologiche e migliorando gli esiti clinici.La tecnologiaL'endoscopiaha origini che risalgono agli anni '80, quando la scuola giapponese ha iniziato a sviluppare le basi per questa pratica diagnostica e terapeutica. Negli anni successivi, anche i paesi occidentali hanno adottato queste tecniche, contribuendo a una costante evoluzione delle metodologie.