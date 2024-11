Ilgiorno.it - Le foto che narrano la vita a San Patrignano

La rinascita dei ragazzi di Sanraccontata attraverso 34grafie. La loroin comunità catturata negli scatti di Giovanni Boschini. Allestita al Padiglione d’Arte Contemporanea, la mostra Scatti d’indipendenza cerca di esprimere l’anima e il cuore di un centro che dal 1978 accoglie persone con problemi di dipendenza, cercando di restituirle a nuova. L’allestimento è visitabile gratuitamente fino a domenica 10 novembre. Le opere sono in vendita - da 2.500 a 15.000 euro, a seconda della grandezza - e il ricavato andrà a sostegno della comunità. La mostra nasce dall’idea e dal lavoro del giovanegrafo Giovanni Boschini, nato e cresciuto all’interno di Sane figlio di due volontari: "Per me è sempre stata la normalità, un’isola felice priva di pericoli - racconta Boschini -grafarla è stata una sorta di terapia e di confronto con me stesso e con la comunità, ripercorrendo la mia infanzia e adolescenza".