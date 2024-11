Calciomercato.it - Inter-Arsenal non è finita, chiesta la ripetizione: “Qualcosa di incredibile”

L’vince contro l’grazie a un rigore di Calhanoglu, ma il postpartita è caldissimo per l’episodio del primo tempoL’vince di misura contro l’, centrando un successo fondamentale per la classifica di Champions che la vede ora nel gruppone delle prime. Con questi tre punti i nerazzurri possono godere di un minimo di tranquillità che tante altre big per ora non possono avere, dal PSG al Real Madrid allo stesso Manchester City. Anche perché la difesa è solidissima in Europa, non avendo subito neanche un gol in quattro partite.Sommer e Merino (LaPresse) – calciomercato.itA San Siro ieri ha deciso una rete di Calhanoglu su calcio di rigore giusto sul gong del primo tempo. Poi l’ha cercato in tutti i modi di pareggiare, nella ripresa ma non solo c’è stato per larghi tratti un vero e proprio assedio da parte dei Gunners, con un quantitativo enorme di calci d’angolo battuti, di cross messi in mezzo e qualche buona occasione.