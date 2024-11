Tvzap.it - “Grande Fratello”, Enzo Paolo abbandona la casa: “Non ce la faccio”

News TV. Nelladel, gli intrecci tra i concorrenti assumono sfumature sempre più sorprendenti. Il 12 novembre nuovo appuntamento con il reality di Alfonso Signorini, come sempre affiancato da Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. Scopriremo i due concorrenti preferiti e immuni della settimana tra quelli in nomination e l’ingresso dell’ex tentatore Stefano Tediosi a completare il triangolo tra Federica e Alfonso. In più il probabile abbandono diTurchi.Leggi anche: “”, Tommaso spiazza tutti su Maica: lei dispiaciutaLeggi anche: “”, gossip bomba su Javier e la coinquilinaAnticipazioni 12 novembre Le anticipazioni sulla lunga diretta di martedì 12 novembre rivelano che si scoprirà il risultato del televoto settimanale che, tuttavia, non prevede nuove eliminazioni dal gioco.