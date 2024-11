Lapresse.it - Germania: nominati Kukies come ministro Finanze e Wissing alla Giustizia

Milano, 7 nov. (LaPresse) – Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha nominato Jörgnuovodelle, prendendo il posto di Christian Lindner, leader dell’Fdp licenziato ieri dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. Prima di entrare in politica,era a capo della banca d’investimento Goldman Sachs in. Steinmeier ha anche nominato Volker, exdei Trasporti ed ex membro dell’Fdp,nuovoa interim della, al posto del suo ex compagno di partito dimissionario Marco Buschmann. Lo riporta la Bild.