Frangia alla francese, un tocco di stile per il look autunnale

Lapuò rivelarsi una scelta vincente, soprattutto in autunno. Tra le tendenze dell'autunno 2024, ispirata anche da Lily Collins, la protagonista di ‘Emily in Paris’, torna in voga lo: una versione lunga e piena che sfiora le sopracciglia. L’attrice, che interpreta la protagonista della serie, ha reso di nuovo popolare questo grande classico anche per la generazione Z. Il suo, creato dall’hairstylist Gregory Russell, ha aggiunto charme e dolcezza al suo, richiamando la tipica classe parigina. Altre star fonte di ispirazione Lao French bang è un’icona senza tempo, sfoggiata in passato da muse come Jane Birkin e Brigitte Bardot, che l'hanno resa sinonimo diminimalista e raffinato. Anche oggi è spesso riproposta da personaggi famosi, rinnovandosi di stagione in stagione senza mai perdere il suo fascino intramontabile.