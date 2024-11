Francesca De André e la lite con papà Cristiano | Continua a riarrangiare i brani di un morto per fare soldi con le canzoni di nonno Fabrizio combatto la depressione

Leggi l'articolo completo su Open.online

Fa molto discutere in queste ore l’intervista rilasciata daDea Novella 2000. La nipote di, forse il simbolo per eccellenza della tradizione cantautorale italiana, e diDe, il pubblico mainstream l’ha conosciuta nel 2011 come concorrente de L’isola dei famosi, poi per la sua partecipazione ai salotti televisivi di Barbara D’Urso, poi nel 2019 l’ingresso nella casa del Grande Fratello. Oggi rivela alla rivista di gossip la passione per la pole dance e l’intenzione di diventare tatuatrice, annuncia anche un impegno con la musica, «stondo a scrivere» rivela, anche se in realtà rintracciare sulle piattaforme la sua versione di Yes Sir, I can boogie, esordio con il nome d’arte DE.A., circa dieci anni fa, non fu questo strepitoso successo. Certamente hanno fatto discutere di più le tormentate storie d’amore, da quella con Daniele Interrante dal 2012 al 2016, con il quale è rimasta in ottimi rapporti («L’amore che ci ha legato ha lasciato spazio a un legame speciale.