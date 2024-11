Fiumicino incendio a bordo di una nave cisterna | 8 feriti

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 7 novembre 2024- “Paghi Uno e Prendi Quattro”!: può essere questa l’espressione più calzante a descrivere l’esercitazione complessa in mare svoltasi oggi a. Da un evento, quattro diverse emergenze: un sospetto rischio di atto ostile per la security marittima, subito verificato e superato;di unaoperante alla piattaforma R1, e conseguenti 8da soccorrere e svernamento in mare di carburante.Massiccio l’impiego di mezzi: 13 unità in mare, ed un centinaio di operatori, un posto medico avanzato per il triage sanitario ed una cornice di sicurezza a protezione dei piazzali operativi portuali per il trasporto a terra deie la loro assistenza.Col coordinamento della Capitaneria di porto “Capitolina” tra canale e darsena di, e piattaforma off-shore a circa tre miglia e mezzo, si sono ritrovati quindi ad operare tutti insieme: la stessa Guardia Costiera, Aeronautica militare, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, 118, Croce Rossa, Piloti del porto, ormeggiatori e battellieri, società di rimorchio portuale, Chimico del Porto, Autorità di sistema portuale, società convenzionata “Castalia” con il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, società “IP industrial” e relativa ditta contrattualizzata, queste ultime, tutte operanti nel settore della lotta all’inquinamento.