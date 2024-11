Liberoquotidiano.it - Donnarumma zimbello di Parigi e insultato da tutti: come ha preso gol all'ultimo secondo in Psg-Atletico | Video

Risate sguaiate, insulti, tifosi che postano le foto di Keylor Navas con nostalgia, ricordando che "quest'uomo è stato panchinato per. Una follia". Continua il calvario europeo del Psg e ancora una volta la firma negativa sull'ennesima notte da incubo deini in Champions League è di Gigio. Il portiere della Nazionale italiana è al centro di una nuova ondata di critiche per la prestazione di mercoledì sera, con l'Madrid che ha vinto 2-1 al Parco dei Principi. La classifica ora piange per davvero. Il Paris Saint Germain è 25esimo su 36 squadre nella classifica della nuova formula, con una sola vittoria in 4 partite e si fa clamorosamente concreto lo scenario dell'eliminazione. Le ultime 12, infatti, non si qualificano ai playoff per gli ottavi, a cui accedono direttamente le prime 8).