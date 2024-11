Metropolitanmagazine.it - Casa del Cinema, al via oggi l’inaugurazione della mostra “C’è ancora domani, sempre” con la partecipazione di Paola Cortellesi

Giovedì 7 novembre, sarà inaugurata la“C’è”: in esposizione una serie di scatti realizzati dal fotografo Claudio Iannone durante le riprese di C’èdi. All’evento parteciperà la regista e attrice romana. Il film sarà proiettato, a ingresso gratuito, a partire dalle ore 20.del, al via laC’èPhoto Credits: romafest.itAl via“C’è”. Nel mese che promuove la Giornata Internazionale per l’EliminazioneViolenza sulle Donne, ladelorganizzerà una serie di iniziative – a ingresso gratuito – per sostenere questa importante ricorrenza. I primi appuntamenti si terranno, giovedì 7 novembre, in collaborazione con Fondazione Una Nessuna Centomila.