Atp Finals, il vincitore (senza sconfitte) guadagnerà più di 5 milioni (CorSport)

Gli otto migliori giocatori di tennis della stagione sono pronti a sfidarsi alle Atpdi Torino dal 10 al 17 novembre. Tra questi, il numero 1 al mondo Jannik Sinner. Ma anche Alcaraz, De Minaur, Rublev, Zverev, Medvedev, Ruud e Fritz.Atp, chi vinceguadagna più di 5L’ingaggio complessivo del torneo è pari a 14di euro, come riporta il Corriere dello Sport.Il successo da imbattuto potrebbe portare nelle casse deluna cifra incredibile di oltre 5di euro.Il premio da partecipante è di € 356.823 . Per ogni partita vinta nel girone guadagni € 427.433 . Una vittoria in semifinale darebbe €1.211.043 , mentre il successo finale €2.411.737 . Se si vince il torneo, la somma è pari a più di 5, precisamente €5.