Atp Belgrado 2024 Shapovalov torna in semifinale Avanti anche Lehecka e Djere

Il torneo Atp diha deciso il quadro delle due semifinali, con i giocatori di casa protagonisti nella parte alta del tabellone con due wild card sfruttate appieno nell’appuntamento della capitale serba. Ecco quindi che Laslo, attuale numero 141 del mondo, ha battuto con un netto 6-4 6-2 l’ungherese Fabian Marozsan. Stesso identico punteggio per Hamad Medjedovic, che su una superficie sicuramente congeniale sorprende il numero 29 Atp Francisco Cerundolo in due rapidi set. I due daranno vita a un derby serbo in.ATP: TABELLONE AGGIORNATOPROGRAMMA E COPERTURA TVMONTEPREMILa notizia del giorno è però la vittoria di Denis, chein unadel circuito maggiore per la prima volta in due anni. Il canadese, proveniente dalle qualificazioni, centra il quinto successo consecutivo in quel die lo fa in bello stile, con un doppio 6-2 ai danni dell’australiano Christopher O’Connell.