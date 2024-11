Lortica.it - Alle origini del muro: storia di un’idea antica

LadelSe pensiamo al momento in cui l’uomo ebbe l’intuizione di mettere una pietra sopra l’altra per creare un rifugio artificiale, un luogo dove potersi appartare e dimorare, scopriamo che ben presto capì l’importanza di una base solida e dell’uso di materiali collanti per tenere unite le pietre.Il primofu eretto, ma gli altri pensarono che chi l’aveva costruito fosse ammattito: era poco più lungo del corpo di chi l’aveva costruito, alto quanto lui, e si chiedevano a cosa potesse mai servire. Alcuni ipotizzarono che fosse un’opera d’arte, forse una scultura. Il costruttore di questo primosi chiamava Miro, o almeno così veniva chiamato.Alcuni avevano già disegnato animali sulle pareti delle grotte, ma mai nessuno aveva pensato di mettere pietre sopra pietre. Arco, uno di loro, un uomo che godeva di una certa autorità nel gruppo, si rivolse a Miro e gli chiese incuriosito: “Oh, Miro, ma che hai fatto?!”“Un, ho fatto!” rispose Miro.