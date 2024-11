361magazine.com - X Factor: terzo appuntamento con i Live, svelato l’ospite

In onda dalle 21.15 Domani sera, giovedì 7 novembre, va in onda ilcon iShow di X2024 in diretta su Sky e in streaming su NOW dalle 21:15. La competizione entra nel vivo, con i quattro giudici – Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi – che guidano le rispettive squadre, pronte a sfidarsi nell’XArena sotto la conduzione di Giorgia. Questa serata sarà all’insegna del tema dance: il palco si trasformerà in un dancefloor dove gli artisti eseguiranno cover di brani ritmati e coinvolgenti, suddivisi in due manche. Al termine delle performance, i due concorrenti meno votati si affronteranno nello “scontro finale”, lasciando la decisione dell’eliminazione nelle mani dei giudici. Queste le assegnazioni dei giudici ai propri artisti: per la squadra di Achille Lauro: Lorenzo Salvetti si esibirà in una cover di “Non succederà più”, evergreen della “coppia più bella del mondo” Claudia Mori e Adriano Celentano; Les Votives porteranno la loro versione di “You Make Me Feel(Mighty Real)” di Sylvester, vero inno immortale della discomusic; I PATAGARRI si cimenteranno con la leggendaria “Stayin’ A” dei Bee Gees nella squadra di Jake La Furia: Francamente porterà una sua versione di “L’amourToujours”, hit mondiale del “Capitano” Gigi D’Agostino; EL MA sarà alle prese con un’icona come Madonna e la sua irresistibile “Hang Up”; i The Foolz canteranno “Hot Stuff”, uno dei capisaldi della musica dance portato al successo da DonnaSummer; per i concorrenti guidati dal giudice Manuel Agnelli: Mimì porterà una cover di “I willsurvive” (nella versione dei Cake), straordinaria canzone di Gloria Gaynor che ha fatto ballare intere generazioni; Danielle proseguirà il suo percorso nel cantautorato italiano con la trascinante “Salirò” di Daniele Silvestri; infine, i PUNKCAKEporteranno uno dei grandi successi di Rod Stewart “Do Ya Think I’m Sexy”; nella squadra di Paola Iezzi, che la scorsa settimana ha perso – dopo i Dimensione Brama – il suo secondo concorrente Pablo Murphy, ha assegnato a LOWRAH “All That She Wants” degli Ace Of Base, super hit degli anni ‘90.