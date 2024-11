Usa 2024, Delaware e Maryland eleggono per la prima volta una donna nera al Senato

Leggi tutto su Open.online

Lisa Blunt Rochester e Angela Alsobrooks hanno vinto la corsa per ilin. È lache due donne nere, entrambe democratiche, siederanno in contemporanea alla Camera Alta. «È straordinario pensare che tra due anni l’America festeggerà il suo 250° compleanno e che in tutti questi anni ci sono state più di 2mila persone che hanno prestato servizio neldegli Stati Uniti e solo tre mi assomigliavano», è il messaggio di Alsobrooks, citata da Politico. Laeletta in uno dei due rami del Congresso degli Stati Uniti fu nel 1992 Carol Moseley Braun (dal 1993 al 1999). Più di vent’anni dopo, la vicepresidente Kamala Harris – in svantaggio sul suo avversario, il repubblicano Donald Trump, che ha il 90% di possibilità di vincere la corsa alla Casa Bianca – ha ricoperto la carica di senatrice per la California dal 2017 al 2021.