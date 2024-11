Lanazione.it - Scrittura creativa. Un laboratorio all’Albero d’oro

Undipensato per approfondire il rapporto con il sé e il valore delle relazioni. È quanto viene proposto in forma gratuita a Lucignano nel mese di novembre. Ilintitolato "A Veglia" è condotto da Francesca Sarteanesi ed è realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Lucignano e Museo di Lucignano, rientra in un più vasto progetto di welfare culturale promosso da Officine della Cultura e Cooperativa Arcobaleno. Ilsi svolgerà all’interno del museo di Lucignano, accanto, il prezioso reliquiario del XIV e XV sec. recentemente restaurato. Sono previste due differenti sessioni: la prima, aperta agli over 50, da martedì 19 a giovedì 21 novembre; la seconda, aperta agli under 30, da martedì 26 a giovedì 28 novembre.